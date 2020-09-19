Mac-версия игры Fortnite: Save The World испытывает серьёзные проблемы с производительностью. Настолько серьёзные, что разработчики решили покончить с дальнейшей поддержкой проекта.

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Epic Games официально заявила, что на macOS их игра Fortnite: Save the World уже с 23 сентября перестанет быть играбельным проектом. Если верить заверениям разработчиков, то во всём виновата Apple. Она не позволяет «эпикам» оперативно выпускать патчи, что негативно сказывается на общем состоянии тамошней Fortnite.

Если что, компенсации будут. Всем тем игрокам, кто купил игру в период с 17 сентября 2019-го года по 17 сентября 2020-го года, вернут деньги в полном объёме. V-валюта тоже будет обратно конвертирована в реальные деньги, на неё потраченные. Что особенно приятно, никаких дополнительных заявок по поводу «рефанда» оформлять не нужно: весь процесс полностью автоматизирован.

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Представители Epic Games также придумали, что делать с прогрессом игрока. Благодаря реализованному кросс-плею всех героев и весь прогресс можно будет перенести в версии игры для PC, Xbox One и PlayStation 4.