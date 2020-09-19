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Видео: всё, что нужно знать о современной версии пиратского экшена Sea of Thieves

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С момента выхода пиратского экшена Sea of Thieves прошло уже почти два с половиной года, и естественно, что многое в проекте за это время значительно поменялось и улучшилось. Поскольку ещё не все открыли для себя мир Sea of Thieves, в том числе из-за не совсем удачного старта проекта весной 2018 года, разработчики из студии Rare опубликовали специальный видеоролик, в котором подробно поведали об основных элементах игрового процесса своего творения.

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Разработчики рассказали об управлении судном, о прогулках по островам, общении с друзьями (в Sea of Thieves вообще строго рекомендуется играть именно с друзьями), различных мини-играх, поиске сокровищ и многом-многом другом. Иными словами, нам намекают на то, что проблемы остались в прошлом, и сейчас игру уже можно рассматривать как полноценное развлечение.

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Sea of Thieves вышла на PC (Microsoft Store и Steam) и Xbox One. Впоследствии выйдет и версия для Xbox Series X с соответствующими техническими улучшениями.

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REY_B_
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VRoman
18:00
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