Разработчикам из Superbrothers и Pine Scented Software тоже не удалось избежать проблем, поэтому релиз их научно-фантастического космического приключения JETT The Far Shore, который изначально должен был состояться в праздничный сезон текущего года, переехал на год следующий.

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Конкретных причин переноса релиза авторы не назвали, сославшись лишь на «трудные времена», но с точки зрения статистики логично будет предположить, что процесс разработки пострадал из-за коронавируса и вызванной им необходимости работать удалённо. А далеко не все обладают должным уровнем самоконтроля, чтобы трудиться в домашних условиях как в стенах офиса.

В JETT The Far Shore мы играем за персонажа по имени Мэй, одной из погруженных на тысячу лет членов экспедиции к отдалённым мирам. Звездолёт прибывает к отдалённой водной планете, поверхность которой покрывает океан, и в нашу задачу входит нахождение и создание надёжного пристанища для людей.

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Игра разрабатывается для PC, PlayStation 4 и PlayStation 5.