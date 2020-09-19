Пошаговая тактика Gears Tactics вышла на персональных компьютерах ещё весной этого года, а вот версия для «младших сестёр» в лице Xbox One и Xbox Series X/S задержалась до неприличия долго. Сегодня разработчики с помощью тематического видеоролика решили напомнить о том, что ждать выхода Gears Tactics на консолях Microsoft уходящего и нового поколений осталось уже недолго — релиз запланирован на 10 ноября. Таким образом, Gears Tactics войдёт в состав так называемого стартового пакета игр для новой консоли.

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В тот же день Gears Tactics получит глобальное обновление, которое добавит в игру новый контент. В частности, в игре появится бот Джек, новые виды противников и новое оружие с экипировкой. Обладатели современных консолей Xbox Series X могут рассчитывать на возможность играть в режиме 4K@60fps.