Улучшенное издание приключенческой киберпанк-игры Observer обзавелось точной датой релиза. Речь, конечно же, идёт об Observer System Redux. Это издание изначально «затачивают» под консоли нового поколения.

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На PC (в Steam) и Xbox Series X игра появится 10 ноября. Нас немного смутило отсутствие в списке Series S – видимо, для этой консоли в планах ничего нет. Что до PlayStation 5, то там проект выйдет 12 ноября. Больше всего интересует цена Observer System Redux в магазине Steam. Там игра первые дни будет стоить 463 рубля с учётом скидки 10%.

Observer System Redux представляет собой сильно подтянутое в графическом плане переиздание оригинального проекта. Появилась поддержка разрешения 4K, новые текстуры и анимации. Без новомодной технологии трассировки лучей дело тоже не обошлось. Туда же стоит отнести HDR – она тоже дебютирует в Redux-версии.

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В сюжетном плане переиздание тоже несёт в себе кое-что интересное. Разработчики не поленились добавить три побочных исследования и несколько оригинальных локаций. Наконец, Observer System Redux получит поддержку русского языка с первого дня релиза, это должно самым приятным образом сказаться на её популярности у русскоговорящей аудитории.