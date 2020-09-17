В Сети появилась запись первых 25 минут прохождения Crysis Remastered
До выхода Crysis Remastered осталось уже меньше суток, поэтому портал IGN, пользуясь своим высоким положением в сегменте игровой журналистики, порадовал всех записью прохождения PC-версии обновлённой версии культового шутера. Видеоролик продолжительный, аж 25 минут, хотя смотреть в нём особо не на что: все эти кадры мы видели неоднократно ещё в «оригинале».
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Разработчики недвусмысленно намекали на то, что PC-версия Crysis Remastered будет самой технологически навороченной, но в нижеуказанной записи игрового процесса никаких изменений не наблюдается. Вообще. Многие зрители вообще считают, что журналист IGN по ошибке запустил оригинальную версию.
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На каких настройках качества записывался геймплей в данном ролике, не уточняется, поэтому имеет смысл дождаться завтрашнего дня и взглянуть на записи от конечных пользователей с производительными компьютерами.
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