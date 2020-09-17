До выхода Crysis Remastered осталось уже меньше суток, поэтому портал IGN, пользуясь своим высоким положением в сегменте игровой журналистики, порадовал всех записью прохождения PC-версии обновлённой версии культового шутера. Видеоролик продолжительный, аж 25 минут, хотя смотреть в нём особо не на что: все эти кадры мы видели неоднократно ещё в «оригинале».

реклама

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Разработчики недвусмысленно намекали на то, что PC-версия Crysis Remastered будет самой технологически навороченной, но в нижеуказанной записи игрового процесса никаких изменений не наблюдается. Вообще. Многие зрители вообще считают, что журналист IGN по ошибке запустил оригинальную версию.

реклама

На каких настройках качества записывался геймплей в данном ролике, не уточняется, поэтому имеет смысл дождаться завтрашнего дня и взглянуть на записи от конечных пользователей с производительными компьютерами.