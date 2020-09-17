Анонсирована Viking City Builder — стратегия-симулятор предводителя викингов
Компания PlayWay анонсировала Viking City Builder — симулятор викингов (за точность формулировки отвечают сами разработчики) с элементами стратегии в реальном времени. Кстати, на правах разработчиков тут значатся сотрудники студии Roslagen. Оценить их старания можно уже в имеющимся трейлере.
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Игрок в Viking City Builder сможет взять под свой контроль самого главного викинга-предводителя, который должен будет вести свой народ к победе и величию. Для этого нужно заниматься строительством зданий и сооружений, копить армию и завоёвывать вражеские земли.
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Релиз Viking City Builder выйдет на PC, но точной даты релиза у игры пока нет.
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