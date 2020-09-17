Capcom не могла остаться в стороне и не анонсировать на сентябрьской презентации PlayStation 5 улучшенную версию Devil May Cry 5. Новинка получила подзаголовок Special Edition и порадует новым игровым контентом, а также поддержкой популярной нынче технологии трассировки лучей. Сопутствующие видеоролики прилагаются.

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В Devil May Cry 5 Special Edition появятся: новый игровой персонаж — брат Данте по имени Вергилий, уровень сложности «Легендарный Тёмный Рыцарь», турбо-режим, значительно ускоряющий игровой процесс, а саму игру можно будет запускать с частотой кадров до 120 fps. Естественно, при активации трассировки лучей частотой кадров придётся пожертвовать.

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Обновлённая Devil May Cry 5 выйдет вместе с релизами консолей нового поколения: 10 ноября на Xbox Series X/S и 12 ноября на PlayStation 5. PC-версии Special Edition в планах у разработчиков нет, однако дополнение с Вергилием всё же заявится на компьютеры и консоли старого поколения.