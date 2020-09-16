Ритм-шутер BPM Bullets Per Minute уже доступен для прохождения
В своё время разработчики из Awe Interactive посчитали, что современным боевикам недостаёт динамичности, поэтому подготовили ритм-шутер BPM Bullets Per Minute, в котором всё происходит в такт динамичной рок-музыке. Вчера вечером данный проект поступил в продажу, поэтому ознакомиться с ним может любой желающий.
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Основная задача — с боем через случайно сгенерированные подземелья пробраться к главному антагонисту. Как утверждают разработчики, при создении BPM Bullеts Per Minute они вдохновлялись классическими шутерами 1990-х, поэтому здесь присутствуют многие известные по тем временам игровые механики вроде «баннихопа» и «рокетджампа», без освоения которых, к слову, проходить уровни, не говоря уже о битве с главным боссом, будет крайне затруднительно.
Судя по первым пользовательским оценкам, BPM Bullеts Per Minute представляет собой очень достойный продукт: 88 % оставивших рецензию игроков рекомендовали новинку к прохождению, хотя порой и жалуются, что скорости реакции на прохождение им уже недостаёт.
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