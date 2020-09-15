Некоторое время назад в Сети уже всплывала информация о системных требованиях Mafia Definitive Edition, но статуса официальной она не имела. Сегодня же разработчики ремейка культовой гангстерской игры без посредников сообщили, насколько производительным должен быть компьютер, чтобы его «потянуть». Если вкратце, то требования вполне адекватны году выпуска проекта.

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Минимальные требования:

процессор: Intel Core i5-2550K или AMD FX-8120;

6 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon HD 7870;

50 Гбайт свободного пространства на накопителе;

64-разрядная операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования:

процессор: Intel Core i7-3770 или AMD FX-8350;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX 5700;

50 Гбайт свободного пространства на накопителе;

64-разрядная операционная система Windows 10.

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Разработчики сразу уточняют, что пользователи смогут вручную настроить графические параметры Mafia Definitive Edition и привести их в соответствие производительности своих систем. Помимо стандартных параметров также позволят настроить качество теней, отражений, освещения, уровень геометрической детализации, декали и многое другое.

Релиз Mafia Definitive Edition состоится 25 сентября.