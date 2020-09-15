Разработчики из московской студии Alter Games объявили точную дату релиза стратегии «Партизаны 1941». Изначально игра должна была поступить в продажу летом 2020 года, если что. Новая дата релиза — это 14 октября. Заинтересованные могут скачать демоверсию в Steam, а на сайте издателя Daedalic оформить заявку на участие в бета-тестировании.

реклама

анонсы и реклама Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Про что игра «Партизаны 1941»? Красноармеец Алексей Зорин сбегает из плена и организовывает партизанский отряд на оккупированной территории. Ему придётся выполнять сложные задания, направленные на уничтожение инфраструктуры оккупантов.

реклама

Цена проекта будет объявлена позже.