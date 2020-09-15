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Перспективная тактика «Партизаны 1941» от московских разработчиков обрела дату релиза

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Разработчики из московской студии Alter Games объявили точную дату релиза стратегии «Партизаны 1941». Изначально игра должна была поступить в продажу летом 2020 года, если что. Новая дата релиза — это 14 октября. Заинтересованные могут скачать демоверсию в Steam, а на сайте издателя Daedalic оформить заявку на участие в бета-тестировании.

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Про что игра «Партизаны 1941»? Красноармеец Алексей Зорин сбегает из плена и организовывает партизанский отряд на оккупированной территории. Ему придётся выполнять сложные задания, направленные на уничтожение инфраструктуры оккупантов.

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Цена проекта будет объявлена позже.

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alter games партизаны 1941
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