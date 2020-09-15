Киберпанковый боевик Ghostrunner выйдет в конце октября
Студия One More Level наконец-то огласила точную дату выхода своего многообещающего киберпанкового боевика с элементами слэшера Ghostrunner. Игра появится на прилавках уже 27 октября, и по такому случаю авторы опубликовали свеженький видеоролик с кадрами игрового процесса.
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Напомним, что действие Ghostrunner разворачивается в антиутопическом гигантском городе-башне, где практически всё, включая положение в обществе, определяется вживлёнными кибернетическими имплантами.
Естественно, те, кому «не повезло» с имплантами, таким положением дел недовольны, но, по закону жанра, только один осмелился бросить вызов системе — наш герой, кибернетический воин, умеющий скакать по стенам, рубить противников и давать всем угнетённым надежду на светлое будущее. Именно нам предстоит подняться на самую вершину башни и сразиться с захватившим власть Ключником.
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Ghostrunner выйдет на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
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