Группа самоотверженных энтузиастов, в свободное время трудящихся над фанатским дополнением Fallout Miami для Fallout 4, опубликовала на своём YouTube-канале свежий видеоролик, в котором продемонстрированы локации и окружения грядущего мода. Важно отметить, что проект настолько качественный и столь идеально вписывается в идею Fallout 4, что многие поначалу с полной уверенностью считают проект официальным аддоном от Bethesda.

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По сюжету, в местной версии Майами полыхает идеологический конфликт между приверженцами свободы и порядка, и нам помимо всего прочего предстоит встать на одну из этих двух сторон. Разработчики модификации обещают экзотические локации с не менее экзотическими существами, интересных персонажей и влияние выбора игрока на развитие событий.

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Игроки искренне желают энтузиастам сил завершить работу над Fallout Miami, и мы, пожалуй, присоединимся к пожеланиям.