Авторы сетевого шутера Boundary показали, как выглядит трассировка лучей в космосе
Разработчики из Surgical Scalpels опубликовали трейлер Boundary — сетевого шутера, действие которого происходит в космосе. Демонстрация работы технологии лучей всегда привлекает внимание, поэтому новый ролик посвятили именно ей. Представители студии (она китайская, если что) подчёркивают, что использование «лучей» — важная составляющая Boundary, которая позволить добиться большего реализма при построении картинки.
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Что до самой Boundary, то её действие происходит в условиях нулевой гравитации. Все объекты здесь не закреплены и перемещаются в пространстве, имитируя поведение в невесомости. Boundary — это «геройский» шутер, где каждый персонаж обладает уникальными способностями.
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Условного разделения на глобальные классы не будет. Релиз проекта состоится когда-нибудь в будущем.
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