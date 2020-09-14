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Dontnod готовит важный анонс касательно детективного триллера Twin Mirror

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О том, что детективный триллер Twin Mirror от создателей Remember Me и Life is Strange выйдет в текущем году, нам известно уже сравнительно давно — ещё с лета 2019-го. Не успели мы и оглянуться, как на дворе уже середина сентября, а точной даты выхода Twin Mirror до сих пор не объявлено. По всей видимости, это недоразумение будет исправлено завтра в 19:00 по московскому времени: именно на это время Dontnod запланировала некий важный (судя по стилю сообщения) анонс.

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По сюжету Twin Mirror мы играем за Сэма Хиггса, приехавшего в родной вымышленный городок Бассвуд на похороны лучшего друга. Вскоре после похорон с Хиггсом начинает происходить какая-то мистика, он теряет память и, проснувшись на следующий день в номере занюханной гостиницы, обнаруживает лишь окровавленную рубашку, которая должна стать первым шагом к восстановлению событий минувшего вечера.

В процессе восстановления воспоминаний Сэм может «переноситься» в свой разум и даже обращаться за помощью к своей второй личности. В общем, проект выглядит интересно, по крайней мере, на бумаге.

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Изначально Twin Mirror должна была выходить эпизодами, как Life is Strange, но впоследствии разработчики отказались от этой идеи в пользу полноценного релиза.

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