Gearbox совместно с Counterplay Games нечасто радуют нас публикацией новостей о новеньком лутер-слэшере Godfall. Понять авторов несложно: весь смысл игры — в истреблении противников, и постоянно показывать одно и то же может наскучить; а вот раз в несколько месяцев — самое то. Основная часть видео посвящена истреблению мелких оппонентов, а вот в конце героев ждут большие (в прямом смысле этого слова) неприятности.

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Напомним, что в Godfall мы играем за богоподобного воина, с боем пробирающегося к своей главной цели — безумному богу Макросу. На этом непростом пути нашего героя будут подстерегать как рядовые соперники, так и особые «боссы». Допускается игра как в одиночку, так и совместный режим.

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Релиз Godfall должен состояться до конца этого календарного года на PC и PlayStation 5.