8-ядерный процессор и GeForce GTX 1080: в Steam появились системные требования Serious Sam 4
Незадолго до релиза Serious Sam 4 на официальной Steam-страничке игры появились её системные требования. Трудно сказать, кто их составлял, но они явно вызывают удивление, если не сказать недоумение. Составители не удосужились не только перечислить модели центральных процессоров, но и забыли (или «забыли») указать, какое разрешение и частоту кадров предполагают рекомендованные требования.
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Минимальные требования, подразумевающие игру в разрешении 1280 x 720 пикселей при тридцати кадрах в секунду, выглядят следующим образом:
- процессор: 4-ядерный с тактовой частотой 2,5 ГГц;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780/970/1050 или AMD Radeon 7950/280/470;
- 40 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
Рекомендованные требования:
- процессор: 8-ядерный с тактовой частотой 3,3 ГГц;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080/RTX 2060 или AMD Radeon Vega 64/5700;
- 40 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
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Релиз Serious Sam 4 состоится 24 сентября. Тогда-то от независимых источников и узнаем, на каких конфигурациях игра действительно шустро «бегает».
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