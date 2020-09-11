В грядущей Watch Dogs: Legion появится главный герой первой части
В рамках всё того же мероприятия Ubisoft Forward «засветились» разработчики экшена Watch Dogs: Legion. Их проект был представлен на трансляции новым видеоматериалом. На этот раз нам показали ролик продолжительностью 4 минуты с небольшим, в течение которого процесс вербовки персонажей был раскрыт в полной мере.
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Напомним, Watch Dogs: Legion — это экшен, в котором игрок сможет собирать команду единомышленников для дальнейшего сотворения делишек (наверное, протестных, но мы не уверены). Любой из жителей виртуального Лондона сможет присоединиться к группировке вне зависимости от его профессии, биографии и набора навыков. Все эти параметры, кстати, будут уникальными — по крайней мере, так обещает Ubisoft.
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Есть ещё один момент, на котором авторы Watch Dogs: Legion посчитали нужным акцентировать внимание. В игре появится Эйден Пирс — герой первой части. Он станет играбельным персонажем в первом сюжетном дополнении сезонного пропуска.
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Релиз Watch Dogs: Legion запланирован на 29 октября. Целевые платформы давно названы: PC, Xbox One и PlayStation 4. Спустя некоторое время проект выйдет на консолях нового поколения.
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