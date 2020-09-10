Свежий трейлер Mafia Definitive Edition знакомит нас с гангстерской жизнью
Разработчики ремейка оригинальной Mafia выпустили коротенький видеоролик с плотной нарезкой из реальных геймплейных кадров. Hangar 13 напоминают нам, за что, собственно, полюбилась всем оригинальная игра 18-летней давности. Аутентичное окружение, автомобили, костюмы персонажей, пушки и многое другое — отображение всех этих вещей в технологичном ремейке выйдет на принципиально новый уровень.
реклама
Девелоперы не забыли в очередной раз показать нововведение Definitive Edition — мотоциклы. По сведениям отдельных журналистов, которые уже успели познакомиться с игрой, управляются они ещё хуже, чем автомобили. Дань эпохе, ничего не поделать.
Что до главного героя, то тут представители Hangar 13 напоминают о самых важных вещах для любого уважающего себя ганстера. Нужно вооружиться до зубов, держаться подальше от «копов», уметь бодро крутить баранку автомобиля и не предавать старших. Вроде, всё просто.
реклама
реклама
Релиз Mafia: Definitive Edition запланирован на 25 сентября. Проект появится на PlayStation 4, Xbox One и PC. В случае с самой народной платформой можно выбирать между Steam и Epic Games Store.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила