Разработчики ремейка оригинальной Mafia выпустили коротенький видеоролик с плотной нарезкой из реальных геймплейных кадров. Hangar 13 напоминают нам, за что, собственно, полюбилась всем оригинальная игра 18-летней давности. Аутентичное окружение, автомобили, костюмы персонажей, пушки и многое другое — отображение всех этих вещей в технологичном ремейке выйдет на принципиально новый уровень.

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Девелоперы не забыли в очередной раз показать нововведение Definitive Edition — мотоциклы. По сведениям отдельных журналистов, которые уже успели познакомиться с игрой, управляются они ещё хуже, чем автомобили. Дань эпохе, ничего не поделать.

Что до главного героя, то тут представители Hangar 13 напоминают о самых важных вещах для любого уважающего себя ганстера. Нужно вооружиться до зубов, держаться подальше от «копов», уметь бодро крутить баранку автомобиля и не предавать старших. Вроде, всё просто.

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Релиз Mafia: Definitive Edition запланирован на 25 сентября. Проект появится на PlayStation 4, Xbox One и PC. В случае с самой народной платформой можно выбирать между Steam и Epic Games Store.