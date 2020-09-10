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Свежий трейлер Mafia Definitive Edition знакомит нас с гангстерской жизнью

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Разработчики ремейка оригинальной Mafia выпустили коротенький видеоролик с плотной нарезкой из реальных геймплейных кадров. Hangar 13 напоминают нам, за что, собственно, полюбилась всем оригинальная игра 18-летней давности. Аутентичное окружение, автомобили, костюмы персонажей, пушки и многое другое — отображение всех этих вещей в технологичном ремейке выйдет на принципиально новый уровень.

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Девелоперы не забыли в очередной раз показать нововведение Definitive Edition — мотоциклы. По сведениям отдельных журналистов, которые уже успели познакомиться с игрой, управляются они ещё хуже, чем автомобили. Дань эпохе, ничего не поделать.

Что до главного героя, то тут представители Hangar 13 напоминают о самых важных вещах для любого уважающего себя ганстера. Нужно вооружиться до зубов, держаться подальше от «копов», уметь бодро крутить баранку автомобиля и не предавать старших. Вроде, всё просто.

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Релиз Mafia: Definitive Edition запланирован на 25 сентября. Проект появится на PlayStation 4, Xbox One и PC. В случае с самой народной платформой можно выбирать между Steam и Epic Games Store.

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hangar 13 mafia definitive edition
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Inttz
20:29
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Morph
20:28
Да в 90, были основные производители звуковых чипсетов и карт, Creative Labs, ESS, CS(Crystal semiconductor), ближе к концу 90 добавились C-media и VIA
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20:28
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20:27
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korney
20:26
Когда обновишь RX5700 на что нибудь повеселее, не забудь проделать то же самое в тех же условиях. Так, для спорта.
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Astaroth_AiR
20:25
да уж, странно торчит лучше бы сверху сделали разъем
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Panzerkampfwagen
20:22
А что было брать то на тот момент, моник 4К на столе стоит, что делать? Веги-64 ещё не было, а 1080ти -54К стоила, я и взял 1080 за 37К. И один год на неё отыграл без проблем в 4К - только потом вышла...
В руки экспертов Tom's Hardware одним из первых попала эталонная Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition - первые впечатления от новинки
Morph
20:22
Подорожали и кроме дисплея, и поддержки интела, от x570 aqua посути ничем не отличается, брал свою в регарде x570 aqua за 70 то, в ноябре 2019, под 650 номером. Интересно можно будет ее продать потом...
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Panzerkampfwagen
20:21
Леопольд давайте жить дружно))))
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Анатолий Кочин
20:20
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