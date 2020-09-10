Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Для Conan Exiles готовится расширение Isle of Siptah — релиз уже на следующей неделе

+
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики

Разработчики из студии Funcom анонсировали Isle of Siptah — полномасштабное расширение для популярной ролевой онлайновой игры Conan Exiles. Набор контента сначала объявится в раннем доступе Steam, выход запланирован на 15 сентября. В случае с консолями всё произойдёт несколько позднее — только в будущем году.

реклама

анонсы и реклама
Рухнула цена i9 10900
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 76тр

Isle of Siptah сможет предложить игрокам приключения на огромном острове. Правда, до этого их героям придётся пережить кораблекрушение, но это уже дело вторичное. На новом острове, разумеется, придётся разбираться с невиданными созданиями, изучать новые подземелья, укрощать ездовых носорогов и осваивать новые игровые механики.

реклама

Глобальная цель в новом расширении тоже имеется. В центре этого самого острова есть высокая тёмная башня, в которой бесчинствует тёмный магический шторм Мальстрём. Стоит только одолеть монстров из внешней пустоты, как игра предоставит доступ к новому ресурсу. Разработчики ещё много говорили о новом виде запретной магии и других «плюшках», но лучше всё распробовать самолично.

реклама

Тем более, что с 10 сентября до 14 сентября в Conan Exiles проводятся так называемые бесплатные выходные — можно будет подготовиться к новым событиям и оценить важность проекта.

Оценитe материал
рейтинг: 4.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

funcom conan exiles
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В Rainbow Six Siege стартовала операция Shadow Legacy с Сэмом Фишером
+
Для Conan Exiles готовится расширение Isle of Siptah — релиз уже на следующей неделе
+
Новые подробности Cyberpunk 2077 огласят уже на следующей неделе
3
Company of Heroes добралась до iPhone и Android
1
Ночные гонки по льду в свежем видео игрового процесса DiRT 5
+
Аналитики подсчитали, что PUBG Mobile заработала уже 3,5 млрд долларов
4
Крупное сюжетное дополнение Peril on Gorgon к The Outer Worlds уже доступно для прохождения
7

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 32
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 41
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 24
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
7 сентября 2020 27
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Новые AMD Radeon RX 6000 могут стать аналогом Ryzen в графике - не торопитесь обновляться на Nvidia RTX 3000
206
Валюта и «железо» растут в цене — антикризисная сборка игрового ПК на Ryzen 5 3600
118
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2020
3
Обзор и тестирование смартфона Cubot Note 20
8
Обзор и тестирование процессорной СВО ASUS TUF Gaming LC 240 RGB
5
MSI Test Drive: X570 ACE + Sekira 500X + MAG322CQRV
10

Сейчас обсуждают

Анатолий Кочин
20:20
По крайне мере жена будет знать, что ей подарят через 4 года.
В руки экспертов Tom's Hardware одним из первых попала эталонная Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition - первые впечатления от новинки
Владимир Олефиренко
20:16
Ему виднее, он владелец-ему решать! Через года 4 и 3080 будет огрызком))
В руки экспертов Tom's Hardware одним из первых попала эталонная Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition - первые впечатления от новинки
Анатолий Кочин
20:13
Что правильно то??? Жене какой то огрызок, а себе новенькую 3080....
В руки экспертов Tom's Hardware одним из первых попала эталонная Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition - первые впечатления от новинки
Inttz
20:13
Уже?.. хорош верещать уже,она у тебя изначально после покупки не тянула ничего с 40фпс в Ларке.Молодец,взял Паскаль на его глубоком закате.Если бы ты ещё на выходе брал,то ладно, твоё нытье было бы ум...
В руки экспертов Tom's Hardware одним из первых попала эталонная Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition - первые впечатления от новинки
Panzerkampfwagen
20:12
я себе 4К - купил для сетевых игр (контр страйк и сэм-3) думал лучше будет видно в дали врагов и стрелять лучше стану - но не стал(((( Нашёл на свою задницу приключений(((( Правда можно его 1 махом пр...
В руки экспертов Tom's Hardware одним из первых попала эталонная Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition - первые впечатления от новинки
Panzerkampfwagen
20:09
встроечку надо иметь для таких случаев!
В руки экспертов Tom's Hardware одним из первых попала эталонная Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition - первые впечатления от новинки
Владимир Олефиренко
20:09
Это правильно
В руки экспертов Tom's Hardware одним из первых попала эталонная Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition - первые впечатления от новинки
X-Hunter777
20:09
Всегда было, есть и будет. Игровая вышесредняя конфигурация стартует от 1500-2000$ за системный блок. С поправками на наши реалии, получается от 2500-3000$.
Выясняем, сколько стоит в 2020 году собрать компьютер вашей мечты – GeForce RTX 2080 Super + Core i7-10700K от экспертов GECID
Panzerkampfwagen
20:08
точно!
В руки экспертов Tom's Hardware одним из первых попала эталонная Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition - первые впечатления от новинки
Leonid Shagidullin
20:08
Это до сих пор проблема, на самом деле. Обновил VMware, проверил - Win98 все так же знать не хочет, нормально поддерживает старье с XP. Только вот оно обычно и не надо, большинство игр с ХР спокойно о...
Тестируем игры в виртуальной машине VMware Workstation 15 Pro - наконец-то в «виртуалке» можно поиграть
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем