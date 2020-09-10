Разработчики из студии Funcom анонсировали Isle of Siptah — полномасштабное расширение для популярной ролевой онлайновой игры Conan Exiles. Набор контента сначала объявится в раннем доступе Steam, выход запланирован на 15 сентября. В случае с консолями всё произойдёт несколько позднее — только в будущем году.

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Isle of Siptah сможет предложить игрокам приключения на огромном острове. Правда, до этого их героям придётся пережить кораблекрушение, но это уже дело вторичное. На новом острове, разумеется, придётся разбираться с невиданными созданиями, изучать новые подземелья, укрощать ездовых носорогов и осваивать новые игровые механики.

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Глобальная цель в новом расширении тоже имеется. В центре этого самого острова есть высокая тёмная башня, в которой бесчинствует тёмный магический шторм Мальстрём. Стоит только одолеть монстров из внешней пустоты, как игра предоставит доступ к новому ресурсу. Разработчики ещё много говорили о новом виде запретной магии и других «плюшках», но лучше всё распробовать самолично.

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Тем более, что с 10 сентября до 14 сентября в Conan Exiles проводятся так называемые бесплатные выходные — можно будет подготовиться к новым событиям и оценить важность проекта.