Разработчики из Feral Interactive сообщили о выходе культовой стратегии Company of Heroes на iPhone и устройствах под управлением Android. Таким образом, игра «покрыла» всю основную линейку мобильных устройств. Стоит напомнить, что iPad-версия в стороне не осталась, просто она вышла в свет ещё в начале этого года.

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Как и следовало ожидать, Company of Heroes будет весьма требовательной к ресурсам вашего мобильного устройства: рекомендуется играть на «айфонах» не древнее iPhone 6S, а также на Android-устройствах с версией операционной системы не ниже 9 Pie. Поскольку Android-устройств великое множество, разработчики приложили список минимальных «системных требований» непосредственно на страничке Company of Heroes в Google Play. Кстати, если вы в своё время уже приобрели версию игры для iPad, то повторно покупать её для iPhone не придётся.

В этом месяце Company of Heroes исполняется 14 лет: оригинальная игра, разработанная студией Relic Entertainment, появилась на свет в сентябре 2006 года и в своё время получила очень высокие оценки.