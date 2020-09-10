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В Destiny и Destiny 2 за шесть лет сыграли 167 миллионов человек

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Шесть лет назад на свет появилась Destiny, которая затем плавно эволюционировала в Destiny 2. За прошедшие годы проект получил немало дополнений, обновлений и правок баланса, и, как стало известно из опубликованной разработчиками из студии Bungie статистики, усилия не пропали даром. За шесть лет Destiny опробовали уже более 167 миллионов игроков.

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Что любопытно, внутриигровая популяция практически равномерно распределилась между основными боевыми классами: 31 % игроков предпочитают титанов, 31 % — варлоков, и 38 % — охотников. За годы игроки провели в Destiny и Destiny 2 аж 8,6 млрд часов.

Сейчас Bungie вовсю готовит для Destiny 2 крупное дополнение Beyond Light, которое расширит сюжет игры и добавит новые подклассы персонажей, использующие стазис — новую, четвёртую боевую силу в игре. Релиз дополнения Beyond Light запланирован на 10 ноября, а вообще Bungie собирается поддерживать игру контентом и обновлениями как минимум до 2022 года.

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