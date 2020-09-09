Игровое крыло Microsoft в своей официальной новостной ленте сообщило о том, что в скором времени подписной сервис Xbox Game Pass пополнится подпиской EA Play и всеми входящими в её состав играми. На PC предложение будет актуально для Xbox Game Pass, на консолях — для Xbox Game Pass Ultimate.

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Таким образом, в результате этого партнёрства перечень доступных в Xbox Game Pass игр увеличится примерно на шестьдесят наименований. Причём, что примечательно, стоимость Xbox Game Pass от этого никак не изменится.

Бытует мнение, что за подписными сервисами будущее в плане модели распространения премиальных игр.