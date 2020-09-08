В Ubisoft Store началась крупная распродажа со скидками до 80 %
Уже в этот четверг, 10 сентября, Ubisoft проведёт второй выпуск своего мероприятия Ubisoft Forward, на котором покажет те игры, которые не удалось уместить в строго ограниченный по времени первый выпуск. По случаю скорого начала мероприятия компания также решила провести в своём магазине крупную распродажу игр со скидками, достигающими 80 %.
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Предложений великое множество, мы же в рамках данного материала, по традиции, упомянем лишь несколько из них.
- Rainbow Six Siege за 412 рублей (скидка -67 %);
- Assassin’s Creed Origins Gold Edition за 749 рублей (скидка -80 %);
- For Honor Complete Edition за 1041 рубль (скидка -75 %);
- Far Cry 5 Gold Edition за 749 рублей (скидка -80 %);
- Anno 1800 Complete Edition за 2 290 рублей (скидка -45 %).
В отличие от сезонных распродаж, конкретно данная распродажа будет продолжаться совсем недолго — до начала Ubisoft Forward, то есть, ещё всего два дня.
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