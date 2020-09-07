Свежее обновление PC-версии Horizon Zero Dawn улучшает производительность игры и решает проблемы с «вылетами»
Guerilla Games продолжает с завидной регулярностью выпускать обновления для PC-версии Horizon Zero Dawn. Буквально полчаса назад разработчики открыли доступ к обновлению 1.04 и опубликовали список вносимых им изменений и исправлений.
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Лейтмотивом свежего патча вновь стали исправления ошибок, приводивших к вылетам игры на рабочий стол. Всего таких исправлений в новом патче больше десятка; их даже выделили в собственный раздел. Также разработчики сообщают об улучшениях производительности — в зависимости от частот центрального/графического процессоров прирост может составить примерно 1—10 %. Мелочь, конечно, но всё равно приятно.
Также сообщается о решении проблем с цветами в HDR-режиме, исправлении ошибки, приводившей к изменению чувствительности мыши при нестабильном фреймрейте, а также о решении проблем с визуальной частью.
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Естественно, разработчикам ещё предстоит много поработать над приведением PC-версии Horizon Zero Dawn в близкое к идеальному состояние; в частности, авторам известно о проблемах с анизотропной фильтрацией, падением производительности на определённых комбинациях оборудования и прочем. Всё это будет исправляться в последующих обновлениях.
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