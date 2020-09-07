Жестокость и нецензурная брань: Call of Duty Black Ops Cold War присвоили «зрелый» возрастной рейтинг
Незадолго до релиза Call of Duty Black Ops Cold War американская рейтинговая организация ESRB присвоила новинке возрастной рейтинг M (Mature, 17+) и перечислила причины принятия ею такого решения. Строго говоря, ничего необычного замечено не было — всё укладывается в рамки игр серии Call of Duty.
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Согласно описанию, Call of Duty Black Ops Cold War представляет собой шутер от первого лица, действие которого разворачивается во времена Холодной войны, и в котором игроки посетят локации в Европе и Азии, выполняя различные боевые задачи. Игроки применяют пистолеты, пулемёты, штурмовые винтовки и взрывчатку. Бои сопровождаются реалистичными перестрелками, кровавыми эффектами и криками от боли. В дополнение к перестрелкам игроки могут вступать в рукопашные сражения, «вырубать» противников ударами пистолетной рукоятки и даже использовать оппонентов в качестве живого щита.
Некоторые виды оружия позволяют «разорвать персонажей на куски окровавленной плоти». В зомби-режиме демонстрируется расчленение и обезглавливание, а игроки могут применять холодное и огнестрельное оружие для истребления орд живых мертвецов.
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Также в Black Ops Cold War присутствует задание по внедрению в наркокартель, на складе которого можно увидеть упаковки с наркотиками и кучки белого порошка. Без обсценной лексики дело также не обошлось.
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Напоминаем, что Call of Duty Black Ops Cold War выйдет 19 ноября. В эту среду, 9 сентября, состоится мировая премьера сетевого режима.
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