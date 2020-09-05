Руководство компании CD Projekt RED в лице вице-президента по развитию бизнеса Михаила Новаковского при общении с инвесторами заявило, что Cyberpunk 2077 для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X будет продаваться по той же цене, что и версия для нынешних игровых систем.

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Объяснение тут довольно простое: много игроков сделали предзаказы, цены уже давно известны, попытка дополнительно заработать на владельцах некстген-консолей заведомо обречена на провал. Напомним, Cyberpunk 2077 должна поступить в продажу 19 ноября. На PlayStation 5 и Xbox Series X проект будет доступен сразу, в первый день релиза. Такая возможность обеспечиваться технологией обратной совместимости.

Что касается полноценного апгрейда Cyberpunk 2077 для новых систем, то тут разработчики собираются выпустить в 2021 году специальный патч.