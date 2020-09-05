Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Cyberpunk 2077 не будет стоить дороже при переходе на PlayStation 5 и Xbox Series X

+
РУХНУЛА цена RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
RTX 2060 - цена упала после анонса 3xxx
Рухнула цена 2080 Super перед приходом 3ххх
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte

Руководство компании CD Projekt RED в лице вице-президента по развитию бизнеса Михаила Новаковского при общении с инвесторами заявило, что Cyberpunk 2077 для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X будет продаваться по той же цене, что и версия для нынешних игровых систем.

реклама

анонсы и реклама
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 76тр
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Объяснение тут довольно простое: много игроков сделали предзаказы, цены уже давно известны, попытка дополнительно заработать на владельцах некстген-консолей заведомо обречена на провал. Напомним, Cyberpunk 2077 должна поступить в продажу 19 ноября. На PlayStation 5 и Xbox Series X проект будет доступен сразу, в первый день релиза. Такая возможность обеспечиваться технологией обратной совместимости.

Что касается полноценного апгрейда Cyberpunk 2077 для новых систем, то тут разработчики собираются выпустить в 2021 году специальный патч.

Оценитe материал
рейтинг: 4.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

cd projekt red cyberpunk 2077
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Cyberpunk 2077 не будет стоить дороже при переходе на PlayStation 5 и Xbox Series X
+
Второй трейлер The Last Stand — грядущего дополнения для Left 4 Dead 2
+
Новое геймплейное видео Aquanox Deep Descent демонстрирует мультиплеер проекта
4
Marvel’s Avengers вышла в Steam: оценки высокие, а «онлайн» — не очень
12
В популярной League of Legends появился свой «Пси-отряд»
3
По слухам, ремейк Prince of Persia представят уже на следующей неделе
7

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 31
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 46
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 24
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 35
Деньги вперед: главные игры сентября 2020 года
31 августа 2020 24
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сборка мощного игрового ПК для 8K и 60 fps на RTX 3090 за 700 тысяч рублей
84
Компьютер в столе своими руками - жидкостное охлаждение и топ комплектующие
38
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
17
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super GP OC (PA-RTX2060 Super GP OC 8G)
45
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry Primal
16
Half-Life 3, Star Wars 1313, Agent — Топ отмененных игр. Часть 1
4
Обзор электронной книги Onyx Boox Poke 2 Color с цветным экраном
9
Хорошие и позабытые RPG - Witcher, Dragon Age, Bound By Flame и другие
13

Сейчас обсуждают

ОвEрКл0keРс
16:50
Почему это говно в новостях?
Собираем системный блок для ПК-боярина в четвертом квартале 2020 года
Пузиша Кот
16:49
Не знаю, с учётом производителя, звучит как Геббельс выпустил руководство определения истинности арийца. Надеюсь, средства будут объективные. Хотя про ПКАТ всё-таки вопрос, питание от БП тоже в эту пл...
NVIDIA представила набор инструментов Reviewer Toolkit для точного измерения производительности видеокарт
Inttz
16:43
Хм.А зачем однокомнатные квартиры,если есть трёшки?
Новый игровой монитор ASUS получил время отклика менее 1 мс
testnnov1
16:42
корпус просторный и не без недостатков но уж точно не г..
Сборка мощного игрового ПК для 8K и 60 fps на RTX 3090 за 700 тысяч рублей
Пузиша Кот
16:41
Где RAID10 на U2 SSD дисках по 8 Тб? Сборка нищеброда!)
Собираем системный блок для ПК-боярина в четвертом квартале 2020 года
testnnov1
16:41
а зачем в сборку с мамкой не имеющей видеовыходов мечтать о Intel Core i9-10900K?
Сборка мощного игрового ПК для 8K и 60 fps на RTX 3090 за 700 тысяч рублей
Inttz
16:40
Плюс дело ведь не только в цене на монитор.75 Гц не требуют такого мощного остального железа
Новый игровой монитор ASUS получил время отклика менее 1 мс
Аникей Сковородкер
16:39
Там у 3600 загрузка выше чем у остальных, что за глюк?
Выясняем, есть ли разница между 12-ядерным Ryzen 9 3900X и 4-ядерным Ryzen 3 3300X в современных играх – выбор оптимального геймерского процессора от Benchmark
Dark_Cloud
16:37
На это "но" есть куча других "но" - что игры с DLSS 2.0 можно пересчитать по пальцам одной руки токаря, пренебрегающего правилами техники безопасности. То, что где-то там, в далеком светлом будущем об...
Битва уходящих поколений - Radeon VII vs RTX 2080 Super в 4К
Tyconcat
16:37
шо первая шо вторая - для фулл хд минималок
Легендарная видеокарта Radeon HD 7970 против World of Tanks, Fortnite, Dota 2 и других онлайн-игр – изучаем потенциал одной из лучших видеокарт 2012 года в тестировании GECID
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем