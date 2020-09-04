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В популярной League of Legends появился свой «Пси-отряд»

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В популярной онлайновой игре League of Legends стартовало новое событие, получившее название «Пси-отряд». Уникальные и очень стильные скины для персонажей — одна из ключевых тем «ивента».

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Как и полагается в случае с хорошим сетевым проектом, одним только скинами дело не ограничилось. Игроки смогут заняться детальным изучением новых эмоций, цветовых схем, иконок, рамок и режима «Все за одного», который уже когда-то появлялся в клиенте. «Все за одного» — это когда игроки выбирают одного чемпиона для каждого члена команды.

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Для удобства все основные изменения, которые случились с выходном обновления, представлены в одном слайде.

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По случаю выхода «Пси-отряда» разработчики также выпустили отдельный видеоролик.

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