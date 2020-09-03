Разработчики из Hangar 13 перед надвигающимся релизом Mafia Definitive Edition решили опубликовать серию видеороликов, посвящённых основным сведениям об игре. Всего до релиза планируется опубликовать четыре таких ролика, и сегодня очередь первого, главной темой которого стал непосредственно сеттинг «Мафии» — вымышленный американский криминальный город Лост-Хэвен образца 1930-х годов.

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В дальнейших видеоматериалах нам расскажут о стрельбе, управлении автомобилями (и мотоциклами, которых в оригинальной Mafia не было), структуре заданий и даже об обновлённом саундтреке. Публиковать видео будут еженедельно.

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Видеороликов как раз хватит до самого релиза Mafia Definitive Edition, который запланирован на 25 сентября на PC и консолях уходящего поколения.