Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Свежий трейлер Mafia Definitive Edition приглашает нас в криминальный город Лост-Хэвен

+
Рухнула цена 2080 Super перед приходом 3ххх
RTX 2060 - цена упала после анонса 3xxx
РУХНУЛА цена RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte

Разработчики из Hangar 13 перед надвигающимся релизом Mafia Definitive Edition решили опубликовать серию видеороликов, посвящённых основным сведениям об игре. Всего до релиза планируется опубликовать четыре таких ролика, и сегодня очередь первого, главной темой которого стал непосредственно сеттинг «Мафии» — вымышленный американский криминальный город Лост-Хэвен образца 1930-х годов.

реклама

анонсы и реклама
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 76тр
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

В дальнейших видеоматериалах нам расскажут о стрельбе, управлении автомобилями (и мотоциклами, которых в оригинальной Mafia не было), структуре заданий и даже об обновлённом саундтреке. Публиковать видео будут еженедельно.

реклама

Видеороликов как раз хватит до самого релиза Mafia Definitive Edition, который запланирован на 25 сентября на PC и консолях уходящего поколения.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

2k games hangar 13 mafia mafia definitive edition
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Свежий трейлер Mafia Definitive Edition приглашает нас в криминальный город Лост-Хэвен
+
Системные требования Crysis Remastered оказались не такими высокими, как можно было предположить
16
Microsoft Flight Simulator продемонстрировала самый успешный старт в Xbox Game Pass для PC
+
Через неделю в EGS раздадут симулятор железнодорожного магната Railway Empire, а пока можно забрать Into the Breach
2
NVIDIA показала, как новейшая GeForce RTX 3080 справляется с DOOM Eternal в 4K на «максималках»
8
Режим совместного прохождения кампании в стратегии Iron Harvest появится уже в этом месяце
1

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 31
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 46
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 23
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 34
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 29
Деньги вперед: главные игры сентября 2020 года
31 августа 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я окончательно перешел с Windows 10 LTSB\LTSC на Windows 10 Pro
92
Собираем оптимальный игровой ПК для Cyberpunk 2077 и других хитов 2020 года
85
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
34
Были представлены новые видеокарты ASUS на базе чипов RTX 3000-й серии
23
Маршрутизатор Huawei WIFI AX3 Dual-core – сыровато, но употребимо
9
Репортаж с презентации новых технологий и ультрабуков ASUS
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B460M-Plus
10
Хорошие и позабытые RPG - Witcher, Dragon Age, Bound By Flame и другие
+

Сейчас обсуждают

mazahakaruss
21:40
Этой фразой ты сделал мой вечер) 🤣
Системные требования Crysis Remastered оказались не такими высокими, как можно было предположить
Александр Петросян
21:39
сча покупаешь 3080ую, а через год продаешь и берешь 20гб версию.. +- те же деньги вернешь
NVIDIA признала, что GeForce RTX 3080 получила 10 Гбайт памяти в результате компромисса
Black Soul
21:38
Не зря у тебя такая фамилия... Как же я жду реальных тестов чтобы это доказать 🤣🤣😅😅😅 лоооооол
NVIDIA сравнила игровую производительность RTX 3080 и RTX 2080 Ti в Doom Eternal с разрешением 4K и 120 к/с
Me4tatelI&gt;
21:37
direct storage api это разве не часть dx12 ultimate? а это типа "стандарт" для новых крупных проектов поэтому в любом случае раз в новых xbox консолях это типа стандарт то и для пк версии будет тем бо...
Новая технология NVIDIA RTX IO позволит значительно сократить нагрузку на CPU и реализовать весь потенциал SSD с PCIe 4.0
Black Soul
21:37
У тебя мозг завален, Вася .... 🤣🤣🤣 Подожди несколько дней до реальных живых тестов. Не пори чушь, ты смешон.....
NVIDIA сравнила игровую производительность RTX 3080 и RTX 2080 Ti в Doom Eternal с разрешением 4K и 120 к/с
Inqizitor
21:35
У этих карт ропы и тму одинаковое количество, производительность фактически равна. Но графики можно нарисовать красивые даже без махинаций, просто выбрать сцены с кучей шейдеров и эффектов, там 3080 б...
NVIDIA сравнила игровую производительность RTX 3080 и RTX 2080 Ti в Doom Eternal с разрешением 4K и 120 к/с
Александр Петросян
21:35
Сли работает везде при условии что ты можешь пару кнопок нажать в нвидия инспекторе, на блюдечке не подносят идеальную поддержку.
NVIDIA представила новый мост NVLink по цене бюджетной видеокарты
Black Soul
21:35
🤣🤣 ну ты и артист чувак, я тебя запомнил, как выйдут тесты за бугром от независимых контор - лично тебе сброшу чтобы ты захлебнулся в бреде который ты пишешь ... ппц... я в шоке скоро производительн...
NVIDIA сравнила игровую производительность RTX 3080 и RTX 2080 Ti в Doom Eternal с разрешением 4K и 120 к/с
Дятел Вася
21:34
Да потянет
Свежие скриншоты из Cyberpunk 2077 с демонстрацией трассировки лучей
Александр Петросян
21:33
Бесплатно только копро-выдача от разработчиков.
Системные требования Crysis Remastered оказались не такими высокими, как можно было предположить
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем