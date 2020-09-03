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Microsoft Flight Simulator продемонстрировала самый успешный старт в Xbox Game Pass для PC

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С момента выхода Microsoft Flight Simulator (2020) прошло чуть больше двух недель, а игра уже преодолела первый значительный рубеж в своей статистике: как сообщила сегодня Microsoft в официальной новостной ленте своего подразделения Xbox, аудитория новенького авиасимулятора преодолела отметку в один миллион игроков.

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Более того, Microsoft Flight Simulator продемонстрировала самый успешный старт в подписке Xbox Game Pass для ПК за время его существования (появился летом прошлого года). За прошедшее с релиза время игроки в общей сложности успели совершить 26 миллионов полётов и преодолеть по воздуху более миллиарда миль, что эквивалентно сорока тысячам кругосветных путешествий.

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На этом «жизнь» Microsoft Flight Simulator только начинается: разработчики будут выпускать обновления, DLC и в целом поддерживать авиасим в рабочем состоянии. К слову, сегодня игра уже получила первое пострелизное обновление, которое, в частности, решило некоторые проблемы с инсталляцией.

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