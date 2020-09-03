С момента выхода Microsoft Flight Simulator (2020) прошло чуть больше двух недель, а игра уже преодолела первый значительный рубеж в своей статистике: как сообщила сегодня Microsoft в официальной новостной ленте своего подразделения Xbox, аудитория новенького авиасимулятора преодолела отметку в один миллион игроков.

реклама

анонсы и реклама 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Более того, Microsoft Flight Simulator продемонстрировала самый успешный старт в подписке Xbox Game Pass для ПК за время его существования (появился летом прошлого года). За прошедшее с релиза время игроки в общей сложности успели совершить 26 миллионов полётов и преодолеть по воздуху более миллиарда миль, что эквивалентно сорока тысячам кругосветных путешествий.

реклама

На этом «жизнь» Microsoft Flight Simulator только начинается: разработчики будут выпускать обновления, DLC и в целом поддерживать авиасим в рабочем состоянии. К слову, сегодня игра уже получила первое пострелизное обновление, которое, в частности, решило некоторые проблемы с инсталляцией.