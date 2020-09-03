Через неделю в EGS раздадут симулятор железнодорожного магната Railway Empire, а пока можно забрать Into the Breach
Epic Games продолжает делать всё, что в её силах, чтобы подарки в игровом магазине компании оставались пусть и рутинной, но всё же радостной процедурой. Несколько минут назад в Epic Games Store стартовала раздача пошаговой стратегии с элементами «рогалика» Into the Breach от создателей популярной FTL Faster Than Light. В данной игре нам необходимо взять под управление мощных мехов из будущего, чтобы отразить инопланетную угрозу. Акция продлится ровно неделю — вплоть до вечера 10 сентября.
реклама
На следующей неделе подарки будут уже поинтереснее. Во-первых, симулятор железнодорожного магната Railway Empire в декорациях США 1830-х годов, в котором предстоит прокладывать железнодорожные полотна, закупать локомотивы и вагоны, станции, мастерские, фабрики и прочие инфраструктурные объекты, призванные обогатить наше виртуальное предприятие. И во-вторых, сюжетная приключенческая игра Where The Water Tastes Like Wine, повествующая о жизни простых людей в Америке времён Великой депрессии.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила