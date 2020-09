Epic Games продолжает делать всё, что в её силах, чтобы подарки в игровом магазине компании оставались пусть и рутинной, но всё же радостной процедурой. Несколько минут назад в Epic Games Store стартовала раздача пошаговой стратегии с элементами «рогалика» Into the Breach от создателей популярной FTL Faster Than Light. В данной игре нам необходимо взять под управление мощных мехов из будущего, чтобы отразить инопланетную угрозу. Акция продлится ровно неделю — вплоть до вечера 10 сентября.

реклама

анонсы и реклама 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

На следующей неделе подарки будут уже поинтереснее. Во-первых, симулятор железнодорожного магната Railway Empire в декорациях США 1830-х годов, в котором предстоит прокладывать железнодорожные полотна, закупать локомотивы и вагоны, станции, мастерские, фабрики и прочие инфраструктурные объекты, призванные обогатить наше виртуальное предприятие. И во-вторых, сюжетная приключенческая игра Where The Water Tastes Like Wine, повествующая о жизни простых людей в Америке времён Великой депрессии.