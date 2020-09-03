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Через неделю в EGS раздадут симулятор железнодорожного магната Railway Empire, а пока можно забрать Into the Breach

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Epic Games продолжает делать всё, что в её силах, чтобы подарки в игровом магазине компании оставались пусть и рутинной, но всё же радостной процедурой. Несколько минут назад в Epic Games Store стартовала раздача пошаговой стратегии с элементами «рогалика» Into the Breach от создателей популярной FTL Faster Than Light. В данной игре нам необходимо взять под управление мощных мехов из будущего, чтобы отразить инопланетную угрозу. Акция продлится ровно неделю — вплоть до вечера 10 сентября.

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На следующей неделе подарки будут уже поинтереснее. Во-первых, симулятор железнодорожного магната Railway Empire в декорациях США 1830-х годов, в котором предстоит прокладывать железнодорожные полотна, закупать локомотивы и вагоны, станции, мастерские, фабрики и прочие инфраструктурные объекты, призванные обогатить наше виртуальное предприятие. И во-вторых, сюжетная приключенческая игра Where The Water Tastes Like Wine, повествующая о жизни простых людей в Америке времён Великой депрессии.

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Twisted Evil
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N1ghtwish
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Константин Дятлов
18:38
видимо обижаю, раз так остро реагируешь на мои аргументы, причем в отношении видеокарты, а не тебя лично
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Listoman
18:37
В некоторых моментах разница 80% (взляд в небо и другие лёгкие сцены), а в важных моментах разница всего 30%)
NVIDIA сравнила игровую производительность RTX 3080 и RTX 2080 Ti в Doom Eternal с разрешением 4K и 120 к/с
wwr222
18:37
А зачем ты тут тогда "обитаешь"? Есть же другие форумы.Про философию,абстракционизм и прочую...
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Sergei Svinobaklan
18:35
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Сергей Vorvort
18:35
От кого? От меня? Я покупать это днище под названием Ампер не собираюсь. Остальные геймеры ослеплены fps, голова и зрение почти у всех отключились...
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Boris Koltsov
18:34
пох. 3080 для всего.
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Inqizitor
18:34
120 фпс? Т.е. 4К 144 герца не вывезет даже в простом Думе и нужно брать 3090? Как-то не ахти.
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N1ghtwish
18:32
Ага, расскажи мне, как он работает в Metro Exodus, Control, Quantum Brake, Horizen - игры, где этот SLI жизненно необходим. Я знаю, что через кастыль в Метро можно включить SLI, только там такая жопа ...
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