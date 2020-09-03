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Режим совместного прохождения кампании в стратегии Iron Harvest появится уже в этом месяце

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Когда дизельпанк-стратегия Iron Harvest поступила в продажу, в её описании в магазинах было (и до сих пор остаётся) указано, что игра поддерживает кооперативное прохождение сюжетной кампании. На практике данная функциональности в игре пока недоступна, что вызвало у игроков лёгкое недопонимание происходящего. В связи с этим разработчикам из KING Art пришлось прояснить ситуацию и опубликовать план поддержки Iron Harvest на ближайшие недели.

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Так, стало известно, что обещанный кооперативный режим появится в Iron Harvest на второй неделе сентября. Вместе с кооперативом также выйдет новая карта для сражений в формате «3 на 3». Ещё через неделю выйдет справочник по игре и новая карта для формата «2 на 2», затем появится рейтинговый режим, функция «автокаста» (когда способности юнитов активируются автоматически) и новая дуэльная карта.

Напомним, что действие Iron Harvest разворачивается в альтернативных 1920-х годах, где человечество после Первой мировой начало активно применять в военной сфере роботов на базе двигателей внутреннего сгорания.

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