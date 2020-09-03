Когда дизельпанк-стратегия Iron Harvest поступила в продажу, в её описании в магазинах было (и до сих пор остаётся) указано, что игра поддерживает кооперативное прохождение сюжетной кампании. На практике данная функциональности в игре пока недоступна, что вызвало у игроков лёгкое недопонимание происходящего. В связи с этим разработчикам из KING Art пришлось прояснить ситуацию и опубликовать план поддержки Iron Harvest на ближайшие недели.

реклама

анонсы и реклама 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Так, стало известно, что обещанный кооперативный режим появится в Iron Harvest на второй неделе сентября. Вместе с кооперативом также выйдет новая карта для сражений в формате «3 на 3». Ещё через неделю выйдет справочник по игре и новая карта для формата «2 на 2», затем появится рейтинговый режим, функция «автокаста» (когда способности юнитов активируются автоматически) и новая дуэльная карта.

Напомним, что действие Iron Harvest разворачивается в альтернативных 1920-х годах, где человечество после Первой мировой начало активно применять в военной сфере роботов на базе двигателей внутреннего сгорания.