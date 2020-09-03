Разработчики из Midwinter Entertainment представили парочку новых видео по Scavengers. Это условно-бесплатный сетевой шутер, коих в последнее время развелось немало. Если кому интересно, события в мире игры происходят в далёком будущем, где настал ледниковый период. Главная тема здесь — выживание в условиях холода.

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По внутреннему устройству проект претерпел существенные изменения. Scavengers стала намного масштабнее и зрелищнее. На большой карте буду сражаться 20 команд по три игрока в каждой.

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Как и в других масштабных королевских битвах, тут тоже нужно заниматься сбором ценных ресурсов и борьбой за жизнь — никаких сюрпризов.

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Ранний доступ к Scavengers откроется в начале будущего года. Если верить разработчикам, то это одна из первых игр, построенных на базе облачной технологии SpatialOS от компании Improbable.