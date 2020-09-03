В текущем году коронавирус вынудил либо отменить выставочные мероприятия, либо перевести их в «онлайн». Второй вариант оказался ожидаемо востребованным, поэтому организаторы выставок уже делают соответствующие подкреплённые статистикой выводы. В частности, организаторы gamescom сообщили, что в следующем году мероприятие пройдёт в так называемом гибридном формате, то есть, будет как традиционная «живая» выставка, так и онлайн-трансляция, аналогичная проведённой в этом году.

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Для «гибридизации» gamescom есть основания. Во-первых, в этом году церемонию открытия выставки просмотрели более двух миллионов человек, или в четыре раза больше, чем годом ранее. Во-вторых, значительно возрос охват gamescom: всего выставку посмотрели порядка десяти миллионов зрителей из 180 стран мира.

Бытует мнение, что традиционные «физические» выставки с развитием коммуникационных технологий скоро вовсе канут в лету за ненадобностью.