В EGS стартовала бесплатная раздача дополнения, связывающего события второй и третьей частей Borderlands
Хотя сегодня четверг, основная «еженедельная» раздача подарков в Epic Games Store начнётся лишь через несколько часов — в 18:00 по московскому времени. Однако это не означает, что разработчики вместе с Epic Games не могут устраивать другие раздачи: так, сегодня в магазине компании появилась возможность бесплатно забрать дополнение Commander Lilith & The Fight for Sanctuary для Borderlands 2. Акция будет продолжаться в течение месяца — вплоть до второго октября.
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Данное дополнение создавалось как связующее звено между Borderlands 2 и Borderlands 3, плавно подводящее нас от событий второй части серии к событиям третьей части. По сюжету дополнения, нам необходимо помочь Лилит и Алым налётчикам разобраться со злодеем, одержимым идеей обретения власти над всей Пандорой.
Дополнение вышло летом прошлого года, однако получило в основном отрицательные пользовательские оценки с советами не приобретать его за полную стоимость.
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