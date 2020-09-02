Месяц тому назад на просторах раздела технической поддержки Blizzard Battle.net появились системные требования дополнения Shadowlands для World of Warcraft. Так уж сложилось, что многие, в том числе довольно уважаемые иностранные ресурсы, обратили на сей факт внимание лишь вчера, поэтому массовое недоумение докатилось до Blizzard с заметной задержкой. И вот, сегодня компания решила скорректировать системные требования; в частности, отныне совет обладать твердотельным накопителем (SSD) присутствует лишь в рекомендуемых требованиях.

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Минимальные требования World of Warcraft Shadowlands выглядят следующим образом:

процессор: Intel Core i5-3450 или AMD FX-8300;

4 Гбайта оперативной памяти (8 Гбайт в случае использования встроенной видеокарты);

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon RX 560 или Intel UHD 630;

100 Гбайт свободного пространства на накопителе;

64-разрядная операционная система Windows 7.

Рекомендуемые требования:

процессор: Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 7 2700X;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX Vega 64;

100 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе (SSD);

64-разрядная операционная система Windows 10.

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Релиз World of Warcraft Shadowlands запланирован на 27 октября.