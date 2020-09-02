Blizzard скорректировала системные требования World of Warcraft Shadowlands, добавив упоминание HDD
Месяц тому назад на просторах раздела технической поддержки Blizzard Battle.net появились системные требования дополнения Shadowlands для World of Warcraft. Так уж сложилось, что многие, в том числе довольно уважаемые иностранные ресурсы, обратили на сей факт внимание лишь вчера, поэтому массовое недоумение докатилось до Blizzard с заметной задержкой. И вот, сегодня компания решила скорректировать системные требования; в частности, отныне совет обладать твердотельным накопителем (SSD) присутствует лишь в рекомендуемых требованиях.
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Минимальные требования World of Warcraft Shadowlands выглядят следующим образом:
- процессор: Intel Core i5-3450 или AMD FX-8300;
- 4 Гбайта оперативной памяти (8 Гбайт в случае использования встроенной видеокарты);
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon RX 560 или Intel UHD 630;
- 100 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- 64-разрядная операционная система Windows 7.
Рекомендуемые требования:
- процессор: Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 7 2700X;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX Vega 64;
- 100 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе (SSD);
- 64-разрядная операционная система Windows 10.
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Релиз World of Warcraft Shadowlands запланирован на 27 октября.
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