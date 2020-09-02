Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Blizzard скорректировала системные требования World of Warcraft Shadowlands, добавив упоминание HDD

+
Рухнула цена 2080 Super перед приходом 3ххх
RTX 2060 - цена упала после анонса 3xxx
РУХНУЛА цена RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte

Месяц тому назад на просторах раздела технической поддержки Blizzard Battle.net появились системные требования дополнения Shadowlands для World of Warcraft. Так уж сложилось, что многие, в том числе довольно уважаемые иностранные ресурсы, обратили на сей факт внимание лишь вчера, поэтому массовое недоумение докатилось до Blizzard с заметной задержкой. И вот, сегодня компания решила скорректировать системные требования; в частности, отныне совет обладать твердотельным накопителем (SSD) присутствует лишь в рекомендуемых требованиях.

реклама

анонсы и реклама
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 76тр
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Минимальные требования World of Warcraft Shadowlands выглядят следующим образом:

  • процессор: Intel Core i5-3450 или AMD FX-8300;
  • 4 Гбайта оперативной памяти (8 Гбайт в случае использования встроенной видеокарты);
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon RX 560 или Intel UHD 630;
  • 100 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • 64-разрядная операционная система Windows 7.

Рекомендуемые требования:

  • процессор: Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 7 2700X;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX Vega 64;
  • 100 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе (SSD);
  • 64-разрядная операционная система Windows 10.

реклама

Релиз World of Warcraft Shadowlands запланирован на 27 октября.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

blizzard world of warcraft
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Blizzard скорректировала системные требования World of Warcraft Shadowlands, добавив упоминание HDD
+
Свежие скриншоты из Cyberpunk 2077 с демонстрацией трассировки лучей
7
CD Projekt RED пообещала скоро опубликовать системные требования Cyberpunk 2077 и успокоила владельцев SSD
10
Прошлогодняя Call of Duty Modern Warfare разошлась 30-миллионным тиражом
+
В новом дополнении в Path of Exile появятся ограбления и целая разбойничья гавань
5
Официальная русская локализация добралась и до консольных версий The Elder Scrolls Online
1

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 31
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 46
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 22
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 29
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual Radeon RX 5700 XT EVO OC (Dual-RX5700XT-O8G-EVO)
28 августа 2020 29
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
22 августа 2020 57

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровая сборка на Core i5-10400F, который стоит уже почти на 1500 рублей дешевле Ryzen 5 3600
239
5 причин, по которым я окончательно перешел с Windows 10 LTSB\LTSC на Windows 10 Pro
54
Найден главный недостаток Xiaomi Mi Band 5 - с лёгкостью устраняем его
18
Intel Core i5-10400 против AMD Ryzen 5 3600 - какой процессор лучше подойдёт для игрового ПК - анализируем соотношение цена/производительность
114
2 SSD-накопителя в компьютере — плюсы и минусы
54
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
18
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B460-Plus
46
Маршрутизатор Huawei WIFI AX3 Dual-core – сыровато, но употребимо
8
Разгон и тестирование памяти ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600 16GB
2

Сейчас обсуждают

Дима Ярославский
19:49
Так там все слито и понятно что там обсуждать
AMD озадачена выводами некоторых обывателей об отставании RDNA 2 от Ampere
Дима Ярославский
19:48
Представляю картину сидит куртка с паялом и нервно допаивает блоки памяти
AMD озадачена выводами некоторых обывателей об отставании RDNA 2 от Ampere
E1nher1
19:47
Я в магазин хожу каждый день и не вижу роста цен на продукты.
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090 будут в дефиците до 2021 года
Cyborg39rus
19:46
Жду новую Х299, только Х499 или Х599 с DDR5 + PCI-E 4.0
Процессоры Intel Tiger Lake ощутимо производительнее APU AMD Ryzen 4000 в ряде игр и приложений — данные из презентации компании
McArcher
19:46
Инсайдеры сообщают, что Nvidia планирует создавать искусственный дефицит на графические карты NVIDIA GeForce RTX 3000 до 2021 года
sevik68
19:45
Скажи это продавцу колбасы. Только прикрой сначала лицо.
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090 будут в дефиците до 2021 года
Сергей Светлый
19:43
Я бы на вашем месте не переживал за американцев)
Инсайдеры сообщают, что Nvidia планирует создавать искусственный дефицит на графические карты NVIDIA GeForce RTX 3000 до 2021 года
Kasyan
19:43
"Надеяться на видеокарты Big Navi от AMD также не стоит - очень вряд ли данные продукты будут настолько же интересны геймерам, на сколько привлекательными оказались Ampere от Nvidia." Зелот перелогин...
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090 будут в дефиците до 2021 года
taurintown
19:43
бракованные камни - это к интелу
Игровая сборка на Core i5-10400F, который стоит уже почти на 1500 рублей дешевле Ryzen 5 3600
omoikane
19:42
Он не понимают что частота чипа это частота работы транзисторов, а частоты остались теми же что и на 14 нм :D
Выпуск Ampere для NVIDIA позволит Samsung получить не менее миллиарда долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем