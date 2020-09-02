В новом дополнении в Path of Exile появятся ограбления и целая разбойничья гавань
Через две с небольшим недели ролевой экшен Path of Exile обзаведётся новым крупным дополнением под названием Heist (в русской локализации — «Кража»), и разработчики из Grinding Gear Games уже поделились его основными подробностями и даже опубликовали сопутствующий видеоролик.
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Суть дополнения почти полностью отражена в его названии: с выходом «Кражи» в Path of Exile появится возможность пользоваться услугами опытных воров, которые будут помогать нам проворачивать различные рискованные (и не очень) ограбления. Вырученные с продажи краденного барахла средства можно потратить на тренировку участников отряда и его подготовку к Большому ограблению.
Готовые помочь нашему отряду авантюристы обитают в Разбойничьей гавани: именно сюда необходимо попасть, чтобы договориться с профессионалами своего дела. Авантюристы не являются универсалами, и каждый выполняет свою конкретную задачу: один взламывает замки, другой обезвреживает ловушки, третий занимается перевозкой награбленного, и так далее. Всего можно нанять до тринадцати таких авантюристов; чем их больше, тем, естественно, легче будет выполнить задание-ограбление.
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Главной целью в «Краже» станет так называемое Большое ограбление, требующее тщательного планирования, поиска чертежей искомого здания, а также наличия нескольких помощников из числа авантюристов-воришек. Выполнение Большого ограбления обогатит отряд и дарует массу уникальных наград.
Дополнение «Кража» появится на PC 18 сентября, а на консолях — 23 сентября.
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