Релизный трейлер ролевой игры Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning
Разработчики ролевой игры Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning опубликовали релизный трейлер проекта. Здесь ничего нового — вновь мы видим эпичную «нарезку» самых ярких моментов. На самом деле, увиденное очень сильно напоминает Fable. Причём, самую первую часть. Несмотря на всю проделанную работу, визуальный ряд Re-Reckoning безнадёжно устарел.
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В ролевой игре Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning нам предстоит заняться исследованием огромного мира, спасая его от «ужасной войны» и получить ключ к вечной жизни, «обманув саму смерть». В общем, звучит всё максимально пафосно, что не так уж удивительно для ролевой игры подобного уровня исполнения.
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Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning запланирована к релизу 8 сентября. Проект должен поступить в продажу на PC, Xbox One и PlayStation 4.
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