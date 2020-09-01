Всем известно, что читерство — это плохо, и вообще жуликам первый кнут. Однако к одиночным играм данное правило если и относится, то в облегчённой форме, тем более что порой разработчики сами вынуждают сообщество «смухлевать». Так, на днях стало известно, что в постапокалиптической ролевой игре Wasteland 3 существует альтернативная, секретная концовка, которую можно получить в самом начале прохождения.

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По сюжету, мы отправляемся в штат Колорадо, чтобы помочь самопровозглашённому Патриарху, который готов посодействовать нашему герою в восстановлении его родной Аризоны. В общем, с использованием читов Патриарха можно убить в самом начале игры, что вызовет досрочное завершение игры и демонстрацию секретной концовки. Концовка состоит из песни, в которой поётся о том, что история Wasteland 3 тесно связана с Патриархом, и без него делать в игре нечего и продолжать бессмысленно.

реклама We don't condone cheating, BUT if you're somehow *cough* able to kill The Patriarch at the beginning of the game there's a special ending for you.



Here's a snippet. pic.twitter.com/XZDQNLwPnb — Wasteland ☢️ (@Wasteland) August 31, 2020

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Напомним, что Wasteland 3 поступила в продажу 28 августа, а её нормальное прохождение, без читерства, в среднем занимает около восьмидесяти часов.