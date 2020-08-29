С мечом наперевес: свежий геймплей киберпанкового боевика Ghostrunner
Разработчики из студии One More Level тоже «приехали» на онлайн-версию gamescom 2020 и «привезли с собой» коротенькую, но ёмкую запись игрового процесса боевика Ghostrunner. Видео хоть и свежее, но всё, что в нём показано, мы уже видели в предыдущих геймплейных публикациях по Ghostrunner: мастерское владение мечом главным героем, скольжения по стенам, суперпрыжки, разрубания оппонентов надвое, и тому подобное.
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Напомним, что действие Ghostrunner разворачивается в гигантском городе-башне, власть в котором захватил некто Ключник, разделивший общество на классы в зависимости от установленных у них кибернетических имплантов. Мы играем за кибернетического воина, единственного, кто осмелился бросить вызов Ключнику и забраться на самую вершину башни.
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Релиз проекта должен состояться в текущем году на всех актуальных платформах.
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