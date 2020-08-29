Разработчики из студии One More Level тоже «приехали» на онлайн-версию gamescom 2020 и «привезли с собой» коротенькую, но ёмкую запись игрового процесса боевика Ghostrunner. Видео хоть и свежее, но всё, что в нём показано, мы уже видели в предыдущих геймплейных публикациях по Ghostrunner: мастерское владение мечом главным героем, скольжения по стенам, суперпрыжки, разрубания оппонентов надвое, и тому подобное.

реклама

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Напомним, что действие Ghostrunner разворачивается в гигантском городе-башне, власть в котором захватил некто Ключник, разделивший общество на классы в зависимости от установленных у них кибернетических имплантов. Мы играем за кибернетического воина, единственного, кто осмелился бросить вызов Ключнику и забраться на самую вершину башни.

реклама

Релиз проекта должен состояться в текущем году на всех актуальных платформах.