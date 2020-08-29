Студия Frogwares анонсировала новую игру по своей же успешной серии «Шерлок Холмс» ещё весной, дебютный трейлер мы уже видели. В рамках конференции Gamescom девелоперы представили новый ролик всё той же Sherlock Holmes Chapter One (так называется новый проект, если вдруг кто призабыл).

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Превью-картинка ролика на канале YouTube уже даёт самую важную подсказку — это приквел к другим частями серии. Мы будем играть за молодого Шерлока Холмса, которые только начинает делает первые шаги, осваивая профессию сыщика. Sherlock Holmes Chapter One — это игра с открытым миром. Нам придётся отправиться на берега Средиземного моря и дать отпор всем трудностям. Ну, это если верить официальному описанию.

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Геймплей новой части «Шерлока Холмса» будет во многом походить на то, что мы видели раньше. Сбор улик, исследование локаций, общение со свидетелями и подозреваемыми — стандартный набор для сыщика. Только обязательно нужно сделать поправку на открытый мир.

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Релиз Sherlock Holmes Chapter One запланирован на будущий год. Проект должен появиться не только на PC, но и на консолях. Достанется и «некстгену», и текущим PS4 и Xbox One.