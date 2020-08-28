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Геймплей Ratchet & Clank: Rift Apart — эксклюзивного проекта для PlayStation 5

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В рамках всё того же мероприятия Opening Light Live выставки Gamescom нам показали игровой процесс некстген-платформера Ratchet & Clank: Rift Apart. Ролик представляет собой расширенную демонстрацию игры с мероприятия PlayStation. Представители Insomniac Games, напомним, очень сильно гордятся оптимизацией проекта под SSD.

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Мгновенные перемещения между огромными и детализированными уровнями, отсутствие загрузок и дозагрузок уровней, новая технология 3D-звука от Sony, задействование «фишек» контроллера Dualsense — в общем, новая Ratchet & Clank будет использовать все самые передовые технологии PlayStation 5.

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Оценить визуальную часть игры можно прямо здесь, на этой страничке. Ролик продолжительностью более 7 минут поможет вам в этом. Выход Ratchet & Clank: Rift Apart случится только на PlayStation 5. Точной даты релиза у проекта пока нет.

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insomniac games ratchet & clank rift apart
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