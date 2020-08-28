Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Геймплей Rachet & Clank: Rift Apart — эксклюзивного проекта для PlayStation 5

+
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
RTX 2080Ti - цена рухнула на порядок
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз

В рамках всё того же мероприятия Opening Light Live выставки Gamescom нам показали игровой процесс некстген-платформера Rachet & Clank: Rift Apart. Ролик представляет собой расширенную демонстрацию игры с мероприятия PlayStation. Представители Insomniac Games, напомним, очень сильно гордятся оптимизацией проекта под SSD.

реклама

анонсы и реклама
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Новейшая RTX 4000 - 75тр
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Мгновенные перемещения между огромными и детализированными уровнями, отсутствие загрузок и дозагрузок уровней, новая технология 3D-звука от Sony, задействование «фишек» контроллера Dualsense — в общем, новая Rachet & Clank будет использовать все самые передовые технологии PlayStation 5.

реклама

Оценить визуальную часть игры можно прямо здесь, на этой страничке. Ролик продолжительностью более 7 минут поможет вам в этом. Выход Rachet & Clank: Rift Apart случится только на PlayStation 5. Точной даты релиза у проекта пока нет.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

insomniac games rachet & clank rift apart
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Геймплей Rachet & Clank: Rift Apart — эксклюзивного проекта для PlayStation 5
+
Трейлер игрового процесса дополнения Destiny 2 Beyond Light
+
Сюжетный трейлер VR-шутера Medal of Honor: Above and Beyond
+
Age of Empires III Definitive Edition представлена официально, релиз — в октябре
1
Демонстрация одиночной кампании Star Wars Squadrons в свежем видеоролике
+
Авторы хоррор-платформера Little Nightmares II определились с датой релиза
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 46
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 54
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
22 августа 2020 51
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 38
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 25
Обзор компьютерного игрового кресла HIPER HGS-101
21 августа 2020 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Грамотно собираем игровой ПК на Intel дешевле, чем аналог на AMD - выясняем, так ли нужна новым процессорам Comet Lake-S быстрая оперативная память
226
ТОП 5 мужских инструментов с AliExpress, о которых Вы не знали - сварочная маска c системой подачи кислорода и лазерная сварка с AliExpress
5
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
25
Техногик buildzoid - 5GHz по памяти на Ryzen 3600 в домашних условиях
34
Рассматриваем реакцию гарантийщиков Intel на включение Extreme Memory Profile (XMP)
32
Акция в магазине KeysOff: Windows 10 Professional за $8.34, MS Office 2016 Pro за $22.31 и другие ключи со скидкой до 62%
Собираю недорогой игровой ПК на Ryzen 3300X для игровых хитов 2020 года
54
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi)
36
Зачем Epic Games объявили войну Apple и Google - разбираем масштабное противостояние
34
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R
9

Сейчас обсуждают

ProGaMeEXT
00:52
Когда "народный" В460 научиться память гнать .
Собираем «долгоиграющий» игровой ПК на комплектующих от AMD - Ryzen 7 3700X и Radeon RX 5700
Собака на Zеnе
00:52
3300X с нынешней ценой нихрена не бюджетный проц для среднестатистического жителя нашей великой страны. Для какого-нибудь американца, да, это дешёвка. Для них это вообще ультра бюджетный проц, а вот 3...
Эксперты назвали три самых оптимальных бюджетных процессора для игр, учёбы и работы – лучший выбор осени 2020 года по мнению Hardwaretimes
M19-LeXeR
00:50
не забудь еще по 40-100 баксов на игрульки
Пилотное производство GeForce RTX 3090 и RTX 3080 уже запущено — производители столкнулись с дороговизной печатных плат и отсутствием драйверов
warmuza
00:50
https://aliexpress.ru/item/4000931589820.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.71cdc270il8vzg&algo_pvid=cc12abbd-c769-4d4f-8526-c5771fabd104&algo_expid=cc12abbd-c769-4d4f-8526-c5771fabd104-0&btsid=0b8b037215...
ТОП 5 мужских инструментов с AliExpress, о которых Вы не знали - сварочная маска c системой подачи кислорода и лазерная сварка с AliExpress
warmuza
00:45
Я, скорее, постоянно охреневаю от всего, что тут происходит.
ASUS представила новые флагманские смартфоны ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro
ProGaMeEXT
00:43
Gigabyte B450M DS3H Ryzen 3600 Оперативку можно оставить из статьи только в объеме 16гб 2х8gb М2 SSD в 500гб достаточно Корпус по "вкусу" Блок питания так же можно оставить . И по итогам денег хватит...
Собираем «долгоиграющий» игровой ПК на комплектующих от AMD - Ryzen 7 3700X и Radeon RX 5700
MriS
00:43
В этом и дело, с дуру купил, а играть не в чего, порой индюшатина интереснее, а ее любая труба затащит. Одни донатные помойки. Брал б\у в хорошем состоянии. В мессенджерах и тд можно с другого тела си...
ASUS представила новые флагманские смартфоны ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro
Inqizitor
00:42
Ладно, 580 8gb от Сапфира тебя устроит? Дрова даже можно последние взять - оно работает везде хорошо. 5700XT Сапфир пульс последней ревизии с даунвольтом на 1800 мгц с 20.5 адреналином.
Производство печатных плат для видеокарт NVIDIA Ampere значительно усложнилось и выросло в цене
Yolanda Tarska
00:40
106 тыс, не так и мало, а комп так себе.
Собираем «долгоиграющий» игровой ПК на комплектующих от AMD - Ryzen 7 3700X и Radeon RX 5700
ProGaMeEXT
00:35
Нет смысла переплачивать за плату , Х версию процессора , сам 8-ми ядерный процессор нет смысла брать с учётом упора РС на игры .
Собираем «долгоиграющий» игровой ПК на комплектующих от AMD - Ryzen 7 3700X и Radeon RX 5700
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем