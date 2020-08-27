Трейлер игрового процесса дополнения Destiny 2 Beyond Light
Студия Bungie была в списке приглашённых на церемонию открытия gamescom 2020, и очевидно, что привезти на данное мероприятие она могла только Destiny 2. Вот и привезла — геймплейный трейлер грядущего дополнения Beyond Light («За гранью света»). Видеоролик посвящён новым подклассам персонажей и использованию ими стазиса — новой, четвёртой боевой силы.
реклама
Помимо трёх новых подклассов и силы стазиса в Beyond Light появится новая сюжетная линия, в рамках которой рам предстоит отправиться на спутник Юпитера и сразиться с Тьмой. Релиз дополнения назначен на 10 ноября.
реклама
Стоит отметить, что Bungie намерена поддерживать Destiny 2 как минимум до 2022 года и готовит ещё два аддона помимо вышеуказанного — The Witch Queen и Lightfall.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила