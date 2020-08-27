Студия Bungie была в списке приглашённых на церемонию открытия gamescom 2020, и очевидно, что привезти на данное мероприятие она могла только Destiny 2. Вот и привезла — геймплейный трейлер грядущего дополнения Beyond Light («За гранью света»). Видеоролик посвящён новым подклассам персонажей и использованию ими стазиса — новой, четвёртой боевой силы.

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Помимо трёх новых подклассов и силы стазиса в Beyond Light появится новая сюжетная линия, в рамках которой рам предстоит отправиться на спутник Юпитера и сразиться с Тьмой. Релиз дополнения назначен на 10 ноября.

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Стоит отметить, что Bungie намерена поддерживать Destiny 2 как минимум до 2022 года и готовит ещё два аддона помимо вышеуказанного — The Witch Queen и Lightfall.