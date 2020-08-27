Трейлер игрового процесса Teardown — игры, где можно разрушить буквально всё
Разработчик-одиночка Деннис Густавсон уже не первый год корпит над своим проектом Teardown, отличительной особенностью которого, да и единственный элементом геймплея вообще является полная разрушаемость всего окружения. Как заявил организатор и ведущий церемонии открытия gamescom 2020 Джефф Кили, труд Густавсона поразил его до глубины души, и он просто не мог отказать себе в возможности пригласить разработчика показать новый геймплейный трейлер.
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К сожалению, дальше публикации этого видео дело не пошло, поэтому сроков выхода, даже приблизительных, у Teardown до сих пор не появилось.
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