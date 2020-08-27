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Много слов, мало дела: BioWare рассказала о работе над Dragon Age 4

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Разработчики новой Dragon Age тоже решили отметиться на Gamescom. Честное слово, мы не понимаем, зачем. В лучших традициях «новой BioWare», нам показали максимально неинформативный ролик, смонтированный из записей дружественных посиделок девелоперов, прогулок с собачками и демонстраций синих чёлок взрослыми мужиками.

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Геймплея реального не показали — только отдельные записи работы аниматоров. Это уже давно стало нормой присутствия BioWare на всех игровых выставках. Зато в трейлер впихнули парочку концепт-артов, которые больше напоминают о Fable, а не о Dragon Age.

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Но BioWare утверждает, что делает именно новую Dragon Age. В качестве подтверждения серьёзности своих намерений они вставили в ролик знаменитую музыкальную композицию из первой части. Даты релиза у игры нет. Пожелаем BioWare удачи.

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