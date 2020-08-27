Кинематографический сюжетный трейлер Call of Duty Black Ops Cold War
Только вчера Activision вместе с Treyarch официально представили Call of Duty Black Ops Cold War, как уже сегодня игра принимает участие в стартовавшей буквально несколько минут назад церемонии открытия gamescom 2020. Сегодня нашему вниманию представили кинематографический сюжетный трейлер, в котором воссозданный с поразительной точностью президент США Рональд Рейган обсуждает с представителями специальных служб план действий по противостоянию советскому агенту под позывным Персей.
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Напомним, что события Black Ops Cold War разворачиваются в начале 1980-х годах, а мы побываем практически на всех континентах нашей планеты, в том числе во многих знаменитых локациях времён Холодной войны.
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Игра планируется к выходу 13 ноября, а 9 сентября состоится мировая премьера сетевого режима.
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