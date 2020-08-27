Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ретро-шутер Prodeus от авторов DOOM (2016) и BioShock Infinite выйдет в раннем доступе в ноябре

2
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
RTX 2080Ti - цена рухнула на порядок
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз

Джейсон Моджик и Майк Воллер, принимавшие участие в создании DOOM 2016 и Bioshock Infinite соответственно, огласили точную дату выхода своего ретро-боевика Prodeus. Игра заглянет на прилавки по программе раннего доступа 10 ноября.

реклама

анонсы и реклама
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Новейшая RTX 4000 - 75тр
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Отметим, что в задачу авторов Prodeus входило воссоздание не только внешнего вида культовых боевиков 90-х годов прошлого столетия, но и структуры всего игрового процесса: ожидайте запутанные уровни, высокие требования к реакции и толпы оппонентов, от которых надо уворачиваться и истреблять из обширного арсенала.

реклама

Как долго Prodeus будут держать в раннем доступе, пока, к сожалению, не уточняется.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

prodeus
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Ретро-шутер Prodeus от авторов DOOM (2016) и BioShock Infinite выйдет в раннем доступе в ноябре
2
В Epic Games Store стартовала раздача HITMAN (2016)
9
HITMAN 3 выйдет 20 января
+
Стратегию Evil Genius 2 World Domination отложили до следующего года
+
Control сегодня выйдет в Steam, а в сентябре — в GOG
7
Valve добавит в Left 4 Dead 2 карту The Last Stand из первой части
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 46
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 54
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 38
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
22 августа 2020 51
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 25
Обзор компьютерного игрового кресла HIPER HGS-101
21 августа 2020 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Перешел с Intel на AMD и вернулся обратно - i5-10400F как достойная замена постаревшему i7-2700K - почему я поменял 8 "красных" ядер на 6 "синих"
858
Грамотно собираем игровой ПК на Intel дешевле, чем аналог на AMD - выясняем, так ли нужна новым процессорам Comet Lake-S быстрая оперативная память
209
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
25
Техногик buildzoid - 5GHz по памяти на Ryzen 3600 в домашних условиях
34
Рассматриваем реакцию гарантийщиков Intel на включение Extreme Memory Profile (XMP)
31
Нарезание резьбы - статья о метчиках
41
ТОП 5 мужских инструментов с AliExpress, о которых Вы не знали - сварочная маска c системой подачи кислорода и лазерная сварка с AliExpress
4
Акция в магазине KeysOff: Windows 10 Professional за $8.34, MS Office 2016 Pro за $22.31 и другие ключи со скидкой до 62%
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi)
34
Зачем Epic Games объявили войну Apple и Google - разбираем масштабное противостояние
27

Сейчас обсуждают

enzolas
20:29
Почем nVidia для народа (с)
Palit зарегистрировала более 170 моделей видеокарт GeForce RTX 30 — от RTX 3060 до RTX 3090
E1nher1
20:29
Свято место пусто не бывает... И никакого богохульства)
Собираю недорогой игровой ПК на Ryzen 3300X для игровых хитов 2020 года
E1nher1
20:28
Кингстон ССД вообще не очень, контроллеры унылые, барахло. С Xilience я бы вообще не связывался, уж лучше Deepcool БП какой-то взять.
Собираю недорогой игровой ПК на Ryzen 3300X для игровых хитов 2020 года
cupgrn
20:26
В 2013 году покупал gtx 660 2 Гб, мидлл от нвидиа , который был равен предыдущему топу одночиповому gtx 580 . Цена была порядка 6,5 тысяч рублей - 200 баксов . Сейчас на подходе новый мидлл 3060 , на ...
Пилотное производство GeForce RTX 3090 и RTX 3080 уже запущено — производители столкнулись с дороговизной печатных плат и отсутствием драйверов
mimigen
20:26
Во времена, когда Зистакс писал такого рода опусы, только и говорили, что подобные темы - самая низкопробная банальщина. Зистакс, с трудом, но перестал писать такое, видимо, самому стало противно, но....
Собираю недорогой игровой ПК на Ryzen 3300X для игровых хитов 2020 года
Leshiy2371
20:26
"А смысл бенчиться с Haswell если одновременно с FX выходили Sandy и Ivy?" Запишем как техническое поражение. П.С.У меня в спальне (комп для родителей) стоит ФХ-8350 - выпущен на 44 неделе 2018г - ров...
Перешел с Intel на AMD и вернулся обратно - i5-10400F как достойная замена постаревшему i7-2700K - почему я поменял 8 "красных" ядер на 6 "синих"
Keltis
20:25
Посмеялся с ваших лозунгов из колхоза нижних матюгов, но последним будет смеяться Хуанг!
Palit зарегистрировала более 170 моделей видеокарт GeForce RTX 30 — от RTX 3060 до RTX 3090
Sergei Svinobaklan
20:24
3090 ti будет типа? Или чего - то еще посильнее
Palit зарегистрировала огромное количество видеокарт NVIDIA Ampere — в списке 171 модель
VRoman
20:22
Ещё одни погнались за количеством в ущерб качеству. Ну на кой хрен делать больше 5 разновидностей одной карты? Разницу в питаловке и охлаждению можно разложить по полочкам: отменная, хорошая, посредст...
Palit зарегистрировала огромное количество видеокарт NVIDIA Ampere — в списке 171 модель
SMA
20:22
>В прошлый раз со своими лучами он выглядел довольно жалко Это да обосрался Хуанг, у некоторых мозк настолько отсутствует, что до сих пор не понимают что это ;)
Palit зарегистрировала более 170 моделей видеокарт GeForce RTX 30 — от RTX 3060 до RTX 3090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем