Джейсон Моджик и Майк Воллер, принимавшие участие в создании DOOM 2016 и Bioshock Infinite соответственно, огласили точную дату выхода своего ретро-боевика Prodeus. Игра заглянет на прилавки по программе раннего доступа 10 ноября.

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Отметим, что в задачу авторов Prodeus входило воссоздание не только внешнего вида культовых боевиков 90-х годов прошлого столетия, но и структуры всего игрового процесса: ожидайте запутанные уровни, высокие требования к реакции и толпы оппонентов, от которых надо уворачиваться и истреблять из обширного арсенала.

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Как долго Prodeus будут держать в раннем доступе, пока, к сожалению, не уточняется.