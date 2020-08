Прошлым летом разработчики из шведской студии Lavapotion анонсировали свой новый проект под названием Songs of Conquest. За непримечательным названием скрывается стратегия, явно черпавшая вдохновение из легендарной серии Heroes of Might & Magic. Естественно, поклонников «Героев» в мире огромное количество, поэтому Songs of Conquest закономерно вызвала большой интерес в игровом сообществе. Изначально предполагалось, что игра появится в продаже уже в текущем году, но в преддверии gamescom 2020 разработчики отложили релиз на следующий год.

Как поясняют в Lavapotion, причиной переноса выхода стал именно повышенный интерес игрового сообщества: разработчики хотят соответствовать ожиданиям, но никак не успевают с релизом в текущем году. Более того, у авторов весьма амбициозные планы: они хотят не просто сделать Songs of Conquest ностальгическим проектом, напоминающим собой о бессмертных «Героях», а задать новый стандарт в жанре.

Остаётся только пожелать Lavapotion удачи в осуществлении их непростого плана.