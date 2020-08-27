Вдохновлённая «Героями» стратегия Songs of Conquest выйдет лишь в следующем году
Прошлым летом разработчики из шведской студии Lavapotion анонсировали свой новый проект под названием Songs of Conquest. За непримечательным названием скрывается стратегия, явно черпавшая вдохновение из легендарной серии Heroes of Might & Magic. Естественно, поклонников «Героев» в мире огромное количество, поэтому Songs of Conquest закономерно вызвала большой интерес в игровом сообществе. Изначально предполагалось, что игра появится в продаже уже в текущем году, но в преддверии gamescom 2020 разработчики отложили релиз на следующий год.
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Как поясняют в Lavapotion, причиной переноса выхода стал именно повышенный интерес игрового сообщества: разработчики хотят соответствовать ожиданиям, но никак не успевают с релизом в текущем году. Более того, у авторов весьма амбициозные планы: они хотят не просто сделать Songs of Conquest ностальгическим проектом, напоминающим собой о бессмертных «Героях», а задать новый стандарт в жанре.
Остаётся только пожелать Lavapotion удачи в осуществлении их непростого плана.
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