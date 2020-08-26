Chivalry 2 перенесли на следующий год
События 2020 года уже привели к отмене многих мероприятий и переносу релизов игр; не стал исключением и средневековый экшен Chivalry 2. Сегодня его разработчики из Torn Banner Studios сообщили о переносе релиза на следующий год. Причина, конечно же, COVID-19, заметно подорвавший производственный процесс боевика.
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Есть и хорошая новость: по словам разработчиков, дополнительное время позволит им сделать Chivalry 2 более богатой на контент, чем изначально планировалось: на релизе в следующем году в игре будут дополнительные карты и новые функции. Внедрения конных сражений, однако, придётся подождать.
Кроме того, дополнительное время позволит выпустить Chivalry 2 сразу на всех актуальных платформах: PC (Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X.
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